منتدى الأفلام السعودي 2024: احتفال بالإبداع السينمائي في المملكة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - شهدت مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2024، انطلاق النسخة الثانية من منتدى الأفلام السعودي، والذي يعتبر الحدث الأبرز في مجال صناعة السينما في المملكة. وقد قدم المنتدى مجموعة متنوعة من الفعاليات والأنشطة التي استقطبت صناع الأفلام والمهتمين من مختلف أنحاء العالم.

فعاليات متنوعة تلبي تطلعات الجميع:

منطقة الأعمال: شهدت هذه المنطقة توقيع العديد من الاتفاقيات والشراكات بين الشركات العاملة في قطاع الأفلام، مما يساهم في تعزيز التعاون وتطوير الصناعة.

منطقة الاستشارات: قدمت هذه المنطقة خدمات استشارية متخصصة في مختلف جوانب صناعة الأفلام، بدءًا من التمويل وحتى التسويق والتوزيع.

منطقة التجارب الحية: أتاحت هذه المنطقة للزوار فرصة فريدة لتجربة عمل طاقم فيلم حقيقي، حيث يمكنهم تجسيد أدوار الممثلين والمصورين والمخرجين.

حديث الأفلام: استضافت هذه الفعالية نخبة من صناع الأفلام العالميين لتبادل الخبرات والمعرفة.

صانع الأفلام الصغير: تم تخصيص هذه المنطقة للأطفال، حيث تمكنوا من التعرف على أساسيات صناعة الأفلام بطريقة ممتعة وبسيطة.

الفنون السينمائية: استعرضت هذه المنطقة تقنيات المكياج والأزياء السينمائية، وكشفت عن أسرار تحويل الشخصيات من مجرد أفكار إلى واقع ملموس على الشاشة.

معرض وورش عمل متخصصة:

إلى جانب هذه الفعاليات، تضمن المنتدى معرضًا ضخمًا استعرض أحدث التقنيات والمعدات المستخدمة في صناعة الأفلام، بالإضافة إلى مؤتمر متخصص قدم سلسلة من الجلسات الحوارية وورش العمل التي تناولت مختلف جوانب صناعة السينما.

أهداف المنتدى:

يهدف منتدى الأفلام السعودي إلى:

تعزيز صناعة الأفلام في المملكة العربية السعودية.

جذب الاستثمارات المحلية والعالمية إلى قطاع السينما.

بناء شبكة علاقات بين صناع الأفلام المحليين والعالميين.

تطوير الكوادر السعودية العاملة في مجال صناعة الأفلام.

هذا ويعتبر منتدى الأفلام السعودي منصة حيوية لتبادل الأفكار والخبرات، وتعزيز التعاون بين صناع الأفلام في المملكة والعالم. وقد نجح المنتدى في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة واعدة لصناعة الأفلام في المنطقة.