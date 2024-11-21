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الطقس المتوقع في الإمارات غداً

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بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - خاص – نغم حسن

كشف المركز الوطني للأرصاد عن حالة الطقس المتوقعة في الدولة يوم غد الجمعة الموافق في 22-11-2024.

 

وقال المركز في بيانه: “يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطب ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية”.

 

وأضاف البيان: “الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، ونشطة أحياناً، جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، وسرعتها / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س”.

 

وأشار البيان إلى أن البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً غرباً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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