أرابز جوت تالنت الموسم السابع: مفاجآت مذهلة في أولى حلقات العروض المباشرة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 21 نوفمبر 2024 06:56 مساءً - شهد الموسم السابع من برنامج المواهب العربي الأشهر “أرابز جوت تالنت” انطلاقة قوية مع أولى حلقات العروض المباشرة، والتي أقيمت في استوديوهات MBC الفخمة بحي النرجس في الرياض.

عودة مفاجئة ومنافسة شرسة:

فاجأ برنامج “أرابز جوت تالنت” الجمهور بعودة العميد علي جابر إلى لجنة التحكيم، لينضم إلى نجوى كرم، ناصر القصبي، وباسم يوسف. هذا الانضمام أضاف المزيد من الإثارة والتنافسية على المسرح.

وشهدت الحلقة منافسة شرسة بين المواهب التي قدمت عروضاً متنوعة ومبتكرة، بدءًا من الرقص والغناء وحتى الخدع السحرية. وقد شهد الجمهور عروضاً مبهرة من مواهب شابة واعدة، مثل يحيى زغبي وفريق URBAN VERBUNK الذي حصل على البازر الذهبي من العميد علي جابر.

آلية التصويت والنتائج:

تميزت الحلقة بآلية تصويت جديدة، حيث حصل الجمهور على فرصة التصويت المباشر لاختيار موهبته المفضلة. وتأهل إلى النهائيات كل من:

فريق URBAN VERBUNK: بعد حصوله على البازر الذهبي.

فريق UDI DANCE: بعد حصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور.

يحيى زغبي: بقرار من لجنة التحكيم.

أبرز ما جاء في الحلقة:

عروض متنوعة ومبتكرة من المواهب المشاركة.

عودة العميد علي جابر إلى لجنة التحكيم.

استخدام تقنيات تصوير متطورة في الاستديو.

منافسة شرسة بين المواهب للحصول على تأشيرة العبور إلى النهائيات.