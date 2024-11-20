علامات خفية تهدد قلبك: ارتفاع الكوليسترول عند النساء في الثلاثينات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - تعتبر مشكلة ارتفاع الكوليسترول من الأمراض الصامتة التي لا تظهر أعراضها بشكل واضح في مراحلها المبكرة، خاصة عند النساء في الثلاثينات من العمر. ومع ذلك، فإن ارتفاع الكوليسترول يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية، لذا من المهم التعرف على علاماته المبكرة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

لماذا يعتبر ارتفاع الكوليسترول خطيراً؟

الكوليسترول هو مادة دهنية ضرورية للجسم، ولكن ارتفاع مستوياته يؤدي إلى تراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم إلى القلب والدماغ والأعضاء الحيوية الأخرى.

أعراض ارتفاع الكوليسترول التي يجب الانتباه إليها:

التعب المستمر: قد يشعر الشخص بالإرهاق والتعب حتى بعد الحصول على قسط كاف من النوم.

آلام الصدر: قد يشعر الشخص بضيق أو ألم في الصدر، خاصة عند بذل مجهود بدني.

رواسب دهنية على الجلد: تظهر رواسب دهنية صفراء اللون على الجلد، خاصة حول العينين والمرفقين والركبتين.

ارتفاع ضغط الدم: يرتبط ارتفاع الكوليسترول ارتباطًا وثيقًا بارتفاع ضغط الدم.

ضيق التنفس: قد يواجه الشخص صعوبة في التنفس، خاصة عند بذل مجهود.

خدر أو وخز في الأطراف: قد يشعر الشخص بخدر أو وخز في اليدين والقدمين.

عدم وضوح الرؤية: قد تتأثر الرؤية بسبب تراكم الدهون في الشرايين التي تغذي العين.

جروح بطيئة الالتئام: قد يستغرق شفاء الجروح وقتًا أطول من المعتاد.

اختلالات هرمونية: قد يؤثر ارتفاع الكوليسترول على توازن الهرمونات، خاصة عند النساء.

أسباب ارتفاع الكوليسترول:

العوامل الوراثية: تلعب الجينات دورًا مهمًا في تحديد مستويات الكوليسترول.

نمط الحياة غير الصحي: النظام الغذائي الغني بالدهون المشبعة والكوليسترول، قلة النشاط البدني، التدخين، وزيادة الوزن كلها عوامل تساهم في ارتفاع الكوليسترول.

التغيرات الهرمونية: يمكن أن تؤثر التغيرات الهرمونية، مثل تلك التي تحدث أثناء الحمل أو انقطاع الطمث، على مستويات الكوليسترول.

كيف يمكن الوقاية من ارتفاع الكوليسترول؟

اتباع نظام غذائي صحي: تقليل الدهون المشبعة والكوليسترول، وزيادة تناول الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: يساعد النشاط البدني على خفض مستويات الكوليسترول الضار وزيادة الكوليسترول الجيد.

الحفاظ على وزن صحي: فقدان الوزن الزائد يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول.

الإقلاع عن التدخين: التدخين يضر الأوعية الدموية ويزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

الفحوصات الطبية المنتظمة: إجراء فحوصات دورية لقياس مستوى الكوليسترول والضغط الدم.

هذا وارتفاع الكوليسترول هو مشكلة صحية خطيرة يمكن الوقاية منها والعلاج. من خلال اتباع نمط حياة صحي والقيام بالفحوصات الطبية المنتظمة، يمكن للنساء في الثلاثينات من العمر الحفاظ على صحتهن القلبية والحماية من الأمراض المزمنة.