نشكركم على متابعتكم خبر الالتهاب الرئوي يهدد صحة أطفالنا: سُبل الوقاية والعلاج على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - يشهد العالم ارتفاعًا ملحوظًا في حالات الإصابة بالالتهاب الرئوي، خاصةً بين الأطفال. يعود السبب الرئيسي لهذا الارتفاع إلى عوامل متعددة مثل التغيرات المناخية، وتلوث الهواء، وانتشار الفيروسات.

ما هو الالتهاب الرئوي؟

الالتهاب الرئوي هو عدوى تصيب الرئتين وتسبب التهابًا حادًا فيها. يمكن أن ينتج عن عدوى بكتيرية أو فيروسية أو فطرية. وعادة ما يصاحبه سعال، صعوبة في التنفس، وحمى.

لماذا يكون الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي؟

نظام مناعي ضعيف: يكون جهاز المناعة لدى الأطفال، وخاصة الرضع، أقل نضجًا مما يجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالعدوى.

تردد التلامس مع الآخرين: يتعرض الأطفال في المدارس والحضانات إلى العديد من الفيروسات والبكتيريا.

صعوبة التعبير عن الأعراض: قد يجد الأطفال صعوبة في التعبير عن أعراضهم، مما يؤخر التشخيص والعلاج.

أعراض الالتهاب الرئوي عند الأطفال:

سعال مستمر

صعوبة في التنفس

ضيق التنفس

ارتفاع في درجة الحرارة

فقدان الشهية

التعب والإرهاق

ألم في الصدر

أسباب الالتهاب الرئوي عند الأطفال:

الفيروسات: مثل فيروس الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي (RSV).

البكتيريا: مثل العقدية الرئوية والمستدمية النزلية.

الفطريات: أقل شيوعًا، ولكن يمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي في بعض الحالات.

عوامل الخطر:

ضعف الجهاز المناعي: الأطفال المصابون بأمراض مزمنة مثل الربو أو السرطان يكونون أكثر عرضة للإصابة.

التعرض للتلوث: التعرض لتلوث الهواء والدخان يزيد من خطر الإصابة بالالتهاب الرئوي.

التدخين السلبي: التعرض لدخان السجائر يضعف جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

الوقاية من الالتهاب الرئوي:

التطعيم: تلقي جميع التطعيمات الموصى بها للأطفال، مثل لقاح الإنفلونزا واللقاح المضاد للمكورات الرئوية.

النظافة الشخصية: غسل الأيدي بانتظام وتغطية الفم عند السعال أو العطس.

تجنب الأماكن المزدحمة: خلال مواسم انتشار الأمراض التنفسية، تجنب الأماكن المزدحمة قدر الإمكان.

تغذية صحية: اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن لتعزيز جهاز المناعة.

الرضاعة الطبيعية: الرضاعة الطبيعية توفر للأطفال حماية إضافية ضد العدوى.

متى يجب استشارة الطبيب؟

إذا لاحظت أيًا من الأعراض المذكورة أعلاه على طفلك، يجب عليك استشارة الطبيب فورًا.

هذا والالتهاب الرئوي مرض خطير يمكن أن يؤثر على صحة الأطفال بشكل كبير. من خلال اتباع إرشادات الوقاية والاهتمام بصحة أطفالنا، يمكننا حمايتهم من هذا المرض الخطير.