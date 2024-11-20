كيف تحمي طفلك المصاب بالسكري من انخفاض السكر؟ دليل شامل

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - يواجه الأطفال المصابون بالسكري تحديات يومية تتطلب رعاية خاصة، خاصة فيما يتعلق بمستويات السكر في الدم. فتقلبات السكر يمكن أن تؤثر على قدرتهم على التعلم واللعب، ولكن بفضل التخطيط الجيد والدعم المناسب، يمكن للأطفال المصابين بالسكري عيش حياة طبيعية وسعيدة.

ما هو انخفاض السكر في الدم؟

يحدث انخفاض السكر في الدم عندما يكون مستوى الجلوكوز (السكر) في الدم أقل من المعدل الطبيعي. الجلوكوز هو المصدر الرئيسي للطاقة للجسم، وخاصة للدماغ.

أعراض انخفاض السكر في الدم عند الأطفال:

الشعور بالجوع الشديد

التعرق

الارتباك والدوخة

الصداع

التهيج

الرعشة

عدم وضوح الرؤية

فقدان الوعي (في الحالات الشديدة)

كيف يمكن الوقاية من انخفاض السكر في الدم؟

متابعة مستويات السكر بانتظام: يجب قياس مستوى السكر في الدم بانتظام وفقًا لتوجيهات الطبيب.

وجبات منتظمة ومتوازنة: يجب أن يتناول الطفل وجبات منتظمة ومتوازنة تحتوي على الكربوهيدرات والبروتينات والدهون.

تناول وجبة خفيفة قبل النشاط البدني: يجب على الطفل تناول وجبة خفيفة قبل ممارسة أي نشاط بدني.

حمل وجبة طوارئ: يجب أن يحمل الطفل دائماً وجبة طوارئ تحتوي على سكريات سريعة الامتصاص مثل العصير أو الحلوى في حالة انخفاض السكر.

التعليم: يجب تعليم الطفل كيفية التعرف على أعراض انخفاض السكر وكيفية التعامل معه.

ماذا تفعل إذا انخفض سكر طفلك؟

قدم لطفلك طعامًا أو مشروبًا يحتوي على سكريات سريعة الامتصاص: مثل العصير أو الحلوى.

قم بقياس مستوى السكر في الدم بعد 15 دقيقة: إذا كان مستوى السكر لا يزال منخفضًا، أعط طفلك المزيد من السكر.

استشر الطبيب: إذا استمر انخفاض السكر أو إذا كان طفلك يعاني من أعراض خطيرة، استشر الطبيب على الفور.

نصائح إضافية:

تعاون مع فريق الرعاية الصحية: يجب العمل عن كثب مع طبيب الأطفال ومرض السكري لتطوير خطة علاج فردية لطفلك.

التعليم في المدرسة: يجب إطلاع مدرسة طفلك على حالة طفلك وخطته العلاجية.

الدعم النفسي: يجب تقديم الدعم النفسي لطفلك وعائلته لمساعدتهم على التعامل مع مرض السكري.

بالتخطيط الجيد والرعاية المناسبة، يمكن للأطفال المصابين بالسكري عيش حياة صحية وسعيدة.