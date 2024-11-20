الكشف عن موقف لامين يامال من مواجهة سيلتا فيجو

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - كشف تقرير صحفي، موقف النجم الإسباني، لامين يامال، من المشاركة في لقاء فريقه برشلونة أمام سيلتا فيجو، السبت المقبل، في الجولة 14 من الدوري الإسباني.

وكان يامال تعرض لكدمة في الكاحل الأيمن خلال مباراة دوري أبطال أوروبا ضد النجم الأحمر، وكان من المقرر غيابه لمدة أسبوعين حتى 3 أسابيع.

وبحسب صحيفة “آس” الإسبانية، فإن يامال لن يتمكن من اللحاق بمباراة سيلتا فيجو، بسبب استمرار شعوره بآلام في الكاحل.

وأضافت الصحيفة، أنه برشلونة سوف يستعيد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافعين إيريك جارسيا وهيتكور فورت، لكن المؤشرات مع لامين يامال ليست مرضية تماماً.

ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 33 نقطة من 13 مباراة.