السلط يتوج بلقب درع الاتحاد الأردني على حساب الوحدات

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 07:55 مساءً - حقق فريق السلط، لقب بطولة درع الاتحاد الأردني، بعد فوزه على الوحدات في المباراة النهائية للبطولة، بركلات الترجيح، مساء اليوم.

وتعادل الفريقان في الوقت الأصلي، بنتيجة 1-1، حيث سجل هدف الوحدات المحترف السنغالي أوسينيو سيزار عند الدقيقة 16، وعاد السلط ليدرك التعادل عن طريق اللاعب أيسر صباح عند الدقيقة 86.

وبعد نهاية الوقت الأصلي، احتكم الفريقان لركلات الترجيح التي حسمها السلط (4-3) لصالحه.