تعرف على فوائد الشاي الصيني في المحافظة على صحة الأمعاء

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - بعض أنواع الشاي المستخلصة من الطب التقليدي الهندي، المعروف باسم “الأيورفيدا”، ذات فوائد صحية محتملة، خاصة في تعزيز الهضم والشعور بالخفة بعد تناول الطعام.

وفقًا للفلسفة الهندية التقليدية، تُعتبر هذه المشروبات “مطهّرات فعّالة” للجسم. ومع ذلك، يشير الخبراء إلى أنه لا توجد حتى الآن أدلة علمية قاطعة تدعم هذه الادعاءات.

مكونات الشاي وفوائده المحتملة

من بين هذه المشروبات البارزة، نجد شاي “التولسي (المعروف بالريحان المقدس) والزنجبيل، حيث يُعتقد أن الزنجبيل يساهم في “تنظيف الأمعاء”. يُعتقد أيضًا أن الزنجبيل يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم وتحسين عملية الهضم. وقد أظهرت دراسة أُجريت في عام 2022 أن تناول “التولسي” بانتظام قد يقلل من مؤشرات التوتر ويحسن جودة النوم. ومع ذلك، أشار الباحثون إلى ضرورة إجراء دراسات إضافية تعتمد على معايير موضوعية لتأكيد هذه النتائج المتعلقة بالنوم.