آرسنال يستهدف التعاقد مع أردا جولر خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 20 نوفمبر 2024 11:52 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن نادي آرسنال يستهدف الحصول على خدمات النجم التركي، أردا جولر، لاعب ريال مدريد، خلال الفترة المقبلة.

ولا يشارك جولر بشكل كافٍ مع الميرنجي، خلال الموسم الحالي، حيث لا يحظى بثقة المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، الأمر الذي يرجح رحيله.

ووفقاً لما ذكرته صحيفة “سبورت” الإسبانية، فإن آرسنال يريد ضم جولر، على سبيل الإعارة، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت الصحيفة، أن آرسنال يرى أن بإمكانه إعادة مسيرة أردا جولر المتعثرة إلى الطريق الصحيح، من خلال حصوله على فرصة أكبر للمشاركة، وهو أمر قد يشجع اللاعب للموافقة على عرض النادي اللندني.

خلال الموسم الحالي، شارك جولر مع ريال مدريد في 12 مباراة، بمختلف المسابقات، بإجمالي 306 دقيقة فقط، لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.