دوري الأمم الأوروبية: النمسا تعبر كازاخستان بسهولة

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 14 نوفمبر 2024 06:57 مساءً - عاد منتخب النمسا من كازاخستان بفوز ثمين 2-0 على أصحاب الأرض في الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثالثة من المستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية بكرة القدم.

سجل هدفي النمسا كريستوف بومغارتنر (د 15) وميكايل جريجوريتش (د 25).

وتلعب الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة سلوفينيا مع النرويج لحساب نفس المجموعة.

ورفع منتخب النمسا رصيده إلى 10 نقاط في المركز الأول مؤقتاً، فيما بقيت كازاخستان على نقطة واحدة فقط في المركز الأخير.