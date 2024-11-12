رسمياً.. إقالة مساعد ستيفن جيرارد في الاتفاق السعودي

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:56 مساءً - أعلن نادي الاتفاق السعودي، بشكل رسمي، الاستغناء عن دين هولدين مساعد الإنكليزي ستيفن جيرارد، مدرب الفريق، وقال الاتفاق في بيان نشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (إكس)، إنه مجلس إدارته برئاسة سامر المسحل، اعتمد توصيات لجنة كرة القدم:

– إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع المدير الرياضي التنفيذي، مارك ألين.

– إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي مع مساعد المدرب، دين هولدين.