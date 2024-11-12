باسم فغالي يكرم الشحرورة صباح بطريقة فريدة في ذكرى ميلادها

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - متابعة بتول ضوا

في لفتة فنية مؤثرة، أحيى الفنان اللبناني الشاب باسم فغالي ذكرى ميلاد الراحلة صباح، أيقونة الفن العربي، بطريقة فريدة ومبتكرة. ففي يوم ميلادها العاشر من نوفمبر، قام فغالي بنشر مقطع فيديو عبر حسابه على إنستغرام يظهر فيه وهو يغني أغنية صباح الشهيرة “شمس العيد”، مرتديًا أحد فساتينها الرقيقة وراقصًا بحركاتها المميزة.

هذا الفيديو لم يكن مجرد تقليد عادي، بل كان تكريمًا حقيقيًا لروح الفنانة الراحلة. فقد استطاع فغالي أن يجسد شخصية صباح بكل تفاصيلها، من خلال تقليد صوته وحركاته وتعبيرات وجهه. وقد لاقى هذا الفيديو إعجابًا واسعًا من الجمهور ومتابعي فغالي على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشادوا بهذه اللفتة الرائعة التي تعكس مدى حب واحترام فغالي لصباح وفنها.

تعتبر العلاقة بين باسم فغالي وصباح علاقة خاصة وفريدة من نوعها. فغالي بدأ تقليد صباح منذ التسعينيات، وقدم العديد من العروض التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد. وقد تميز فغالي بقدرته على التقليد الدقيق لصباح، مما جعله الوجه الأقرب إليها في عالم التقليد الفني.

الراحلة صباح هي واحدة من أبرز أيقونات الفن العربي، وقد تركت إرثًا فنيًا غنيًا يمتد لأكثر من ستة عقود. تتميز أغانيها بطابعها المبهج وألحانها الساحرة، وقد قدمت العديد من الأفلام والمسرحيات التي لا تزال عالقة في الأذهان.