فحوصات تشخيص تليف الكبد: الدليل الشامل لكشف المرض في مراحله المبكرة

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

تليف الكبد هو مرض مزمن يؤدي إلى تندب أنسجة الكبد وتلفها، مما يقلل من قدرتها على أداء وظائفها الحيوية. ولأن هذا المرض قد لا يظهر بأعراض واضحة في مراحله المبكرة، فإن الكشف المبكر عنه عن طريق الفحوصات الطبية الدورية هو أمر بالغ الأهمية. في هذا المقال، سنتعرف على أهم الفحوصات التي تستخدم لتشخيص تليف الكبد وكيفية الاستعداد لها.

أسباب تليف الكبد:

الإفراط في شرب الكحول: يعد السبب الأكثر شيوعًا لتليف الكبد.

التهاب الكبد الفيروسي: خاصة الفيروسات B و C.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي: يتراكم فيه الدهون في الكبد.

الأمراض الوراثية: مثل داء ويلسون وهيموكروماتوسيس.

الإرهاق والتعب.

فقدان الشهية.

فقدان الوزن غير المبرر.

اليرقان (اصفرار الجلد والعينين).

تورم الساقين والبطن.

بقع حمراء على الجلد.

الكشف المبكر عن تليف الكبد أمر حيوي لأنه يسمح بتقديم العلاج المناسب وتقليل خطر المضاعفات الخطيرة.

اختبارات وظائف الكبد: لقياس إنزيمات الكبد والبروتينات.

فيروسات الكبد: للكشف عن وجود التهاب الكبد الفيروسي.

حديد والنحاس: لفحص الأمراض الوراثية.

الموجات فوق الصوتية: لتقييم حجم الكبد ووجود أي تغيرات.

التصوير المقطعي المحوسب (CT scan): للحصول على صور مفصلة للكبد.

الرنين المغناطيسي (MRI): لتقييم تدفق الدم في الكبد.

أخذ عينة صغيرة من أنسجة الكبد لتحليلها تحت المجهر وتأكيد التشخيص.

قياس الضغط في الوريد البابي: لقياس ضغط الدم في الأوعية الدموية التي تحمل الدم إلى الكبد.

فحص مرونة الكبد: لقياس صلابة الكبد.

كيف تستعد لفحوصات تليف الكبد؟

الصيام: قد يطلب منك الصيام قبل إجراء بعض الفحوصات.

الأدوية: أخبر طبيبك عن جميع الأدوية والمكملات الغذائية التي تتناولها.

يعتمد علاج تليف الكبد على السبب ومرحلة المرض، وقد يشمل:

العلاج الدوائي: للسيطرة على الأعراض وتقليل التلف الكبدي.

زرع الكبد: في الحالات المتقدمة.