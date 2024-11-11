“أقتل نملة” يحصد جائزة الإخراج في مهرجان الأرز العالمي بالمغرب

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير في مدينة إفران المغربية، حيث تألق الفيلم الروائي القصير “أقتل نملة”، إنتاج المؤسسة العامة للسينما، بإخراج وسيناريو المبدع الحسن إسماعيل، وحصد جائزة الإخراج. يتناول الفيلم، الذي ينقله أبطال مميزون من بينهم بشار إسماعيل وعبد الله شيخ خميس، قصة بطل يدخل آلة غريبة الأطوار يخوض خلالها مراحل متعددة، في تجربة رمزية تتناول سلطة المال وتأثيرها العميق على الإنسانية والمبادئ.

وفي تصريح خاص، أعرب المخرج الحسن إسماعيل عن سعادته بهذا الإنجاز، وقال: “أشعر بالفخر لأن فيلمنا وصل إلى قلوب الجمهور ولجنة التحكيم على حد سواء. هذا التكريم يعكس قيمة العمل الجاد ورسالة الفيلم الهادفة التي أردنا من خلالها إثارة تساؤلات حول تأثيرات المال على سلوكيات البشر. أشكر كل من ساهم في نجاح هذا العمل”.

شارك في لجنة التحكيم لهذا العام شخصيات بارزة من عالم السينما، برئاسة المخرج المغربي محمد منخار وعضوية الممثل المغربي هشام بهلول والمخرج الموريتاني محمد هيدامو، الذين أشادوا بالإبداع الإخراجي للفيلم وقدرته على إيصال رسالة عميقة عبر عناصره البصرية والسردية.

وقد شهد المهرجان مشاركة 20 فيلمًا من 15 دولة مختلفة، وسط احتفال كبير بمرور 25 عامًا على تأسيسه، بحضور نخبة من الفنانين ونجوم السينما من المغرب وخارجه، مما جعل هذه الدورة محطة فنية مميزة في المشهد السينمائي المغربي.