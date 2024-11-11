كريسبو يوجه رسالة وداعية لنادي العين

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - وجه هيرنان كريسبو، المدرب السابق لفريق العين، رسالة خاصة لجماهير الفريق، شكر خلالها مجلس إدارة النادي.

وكان العين قرر إقالة كريسبو من منصبه، بسبب سوء النتائج، وتم تعيين البرتغالي، ليوناردو جارديم، خلفاً له، الذي سيتولى مسؤولية قيادة الفريق، حتى نهاية كأس العالم للأندية.

ونشر كريسبو رسالة عبر حسابه على منصة “إنستجرام” قائلاً: “انتهت مرحلتنا في نادي العين، وهي مرحلة كان فيها الكثير من العمل والالتزام، مع الفرح والفخر بالفوز معاً بدوري أبطال آسيا، وتحقيق إنجاز تاريخي للنادي”.

وتابع: “أريد أن نشكر اللاعبين على التزامهم وجهدهم غير المشروط في كل جلسة تدريبية ومباراة”.

وأكمل: “أشكر سمو الشيخ هزاع بن زايد رئيس النادي، وسمو الشيخ سلطان بن حمدان، رئيس مجلس إدارة شركة العين لكرة القدم ومحمد المحمود، عضو مجلس إدارة نادي العين لكرة القدم، على العمل معاً طوال هذا الوقت، لقد كان من دواعي سروري حقاً العمل معكم”.

وأتم: “شكر خاص أيضاً لجميع العاملين في النادي، كل واحد من مكانه يتعاون بكل جهد ومودة حتى نتمكن من تنفيذ مشروعنا بكل راحة واحترافية”.