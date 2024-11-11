أطعمة ومشروبات لا تتناولها مطلقاً على معدة خاوية

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:56 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تعدَّد الدراسات والتحذيرات بشأن تأثير توقيت تناول الطعام على صحة الجهاز الهضمي، ويؤكد معظم خبراء التغذية أن تناول بعض الأطعمة والمشروبات على معدة فارغة قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية غير مريحة.

1. الكافيين

يُعتبر الكافيين من المنشطات التي تحفز المعدة على إفراز المزيد من الأحماض، ما قد يؤدي إلى أعراض مزعجة مثل حرقة المعدة، والغثيان، وانتفاخ البطن. وفقًا للدكتور روبين تشوتكان من مستشفى جامعة جورج تاون، يمكن أن يكون الشاي الأسود – مثل القهوة – مصدراً للكافيين أكثر من الأنواع الأخرى، بينما يُعد شاي الأعشاب مثل البابونج والكركديه خالياً من الكافيين. لذا، يُنصح بتناول وجبة خفيفة غنية بالبروتين قبل شرب القهوة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر مع السلمون المدخن لتجنب التهيج المعدي.

2. المشروبات الغازية

تعد المشروبات الغازية من أكبر المسببات للانتفاخ وعدم الراحة إذا تم تناولها على معدة فارغة. كما تشير الدكتورة تريسي بريغمان، أخصائية التغذية في جامعة جورجيا، إلى أن هذه المشروبات تسبب التجشؤ المزعج بسبب احتوائها على ثاني أكسيد الكربون. وإذا كانت تحتوي على السكر، فقد تؤدي إلى ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم، يليه انخفاض سريع في مستويات الطاقة.

3. مشتقات الألبان

ينصح خبراء التغذية بتجنب تناول منتجات الألبان على معدة فارغة، لأنها قد تكون صعبة الهضم وتسبب الغازات والانتفاخ. وفقًا للدكتور تشوتكان، يحتوي الزبادي على حمض اللاكتيك الذي قد يهيج الجهاز الهضمي إذا تم تناوله دون طعام آخر. ولتجنب ذلك، يُفضل تناول الزبادي بعد وجبة كاملة لتمكين الجسم من امتصاص مكوناته المفيدة بشكل أفضل.

4. الحمضيات والعصائر

الحمضيات مثل البرتقال والجريب فروت، وكذلك عصائرها، قد تضر بالمعدة عند تناولها على معدة فارغة بسبب محتواها العالي من حامض الستريك. هذا الحمض يمكن أن يُهيج بطانة الأمعاء، لذا توصي الدكتورة بريغمان بتناول وجبة خفيفة غنية بالكربوهيدرات لامتصاص الحمض الزائد وتخفيف الإزعاج الهضمي.

5. الدهون والطعام الحار

الوجبات الدهنية مثل البرغر والبطاطس المقلية قد تكون جذابة، لكنها تتطلب وقتًا أطول للهضم، ما يؤدي إلى زيادة إفراز الحمض المعدي، وهو ما يمكن أن يسبب تهيجاً في الجهاز الهضمي. كما يحذر الدكتور مايكل شوبيس، أخصائي أمراض الجهاز الهضمي، من تناول الطعام الحار على معدة فارغة، حيث يمكن أن تُسبب التوابل الكيميائية تهيجًا للمعدة وزيادة في إفراز المواد المخاطية التي قد تسرع عملية الهضم.

تناول السكريات على معدة فارغة يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى السكر في الدم، وهو أمر قد يكون ضاراً خاصة لأولئك الذين يعانون من مشاكل في تنظيم مستويات السكر. كما أن الكحول على معدة فارغة يشكل خطراً على المعدة؛ حيث يزيد من الحموضة وقد يسبب تآكل جدار المعدة. يوصي الخبراء بتجنب تناول المشروبات الكحولية والسكريات دون تناول طعام يساعد في امتصاص هذه المواد وتخفيف تأثيراتها الضارة.

لتجنب اضطرابات المعدة وتحقيق أفضل صحة للجهاز الهضمي، من الضروري مراعاة توقيت تناول الطعام واختيار الأطعمة والمشروبات المناسبة. تناول وجبات خفيفة قبل الأطعمة التي قد تهيج المعدة يمكن أن يساعد في تقليل الأعراض السلبية والحفاظ على راحة المعدة طوال اليوم.