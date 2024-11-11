لكبار السن .. انتفاخ البطن عرض لهذه الأمراض

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

حذر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من إغفال أو تجاهل انتفاخ البطن لدى كبار السن، لاسيما الذين تتجاوز أعمارهم 80 عامًا، مؤكدًا أن هذا العرض قد يكون دليلاً على وجود مشاكل صحية هامة تتطلب تشخيصًا دقيقًا وعلاجًا فوريًا. وقد أشار موافي إلى أن انتفاخ البطن في هذا العمر لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه أمر عابر أو عرض عادي، بل يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار كمؤشر خطير قد يرتبط بعدد من الحالات المرضية التي قد لا تكون ظاهرة بسهولة.

وأوضح الدكتور موافي أن أحد الأسباب الأكثر شيوعًا لهذا الانتفاخ هو وجود مشاكل في الأمعاء الغليظة أو القولون، حيث يمكن أن يكون تراكم الغازات أو اختلال الحركة المعوية نتيجة لحالات مثل الإمساك المزمن أو التهابات القولون. وأكد أن الفحص بالمنظار هو الوسيلة الأمثل للتأكد من صحة القولون، حيث يُمكن من خلاله الكشف عن أي تغييرات غير طبيعية أو وجود أورام، مشيرًا إلى أن إغفال هذا الفحص في حالات الانتفاخ البطني قد يُعتبر “جريمة طبية” لما له من عواقب صحية وخيمة قد تهدد حياة المريض.

كما شدد موافي على ضرورة الانتباه إلى الأعراض المصاحبة للانتفاخ، مثل خروج دم أو مخاط مع البراز، إذ يمكن أن يكون ذلك دليلاً على وجود أمراض خطيرة مثل التهابات القولون الحادة أو الأورام السرطانية. وقال: “إذا كان الانتفاخ مصحوبًا بهذه الأعراض، يجب أن يُعتبر ذلك علامة تحذيرية لا يمكن تجاهلها، ويجب اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا”.

إضافة إلى ذلك، أشار الدكتور حسام موافي إلى أن انتفاخ البطن في كبار السن قد يرتبط أيضًا بمشاكل صحية أخرى خارج الجهاز الهضمي، مثل قصور الغدة الدرقية. فقد لوحظ أن نقص إفراز هرمونات الغدة الدرقية يمكن أن يؤثر بشكل كبير على حركة الأمعاء ويؤدي إلى الإمساك والانتفاخ. وإذا كانت هذه الأعراض مصحوبة بتعب عام أو شعور بالبرد أو زيادة في الوزن، فإنها قد تشير إلى وجود مشكلة في الغدة الدرقية.

في الختام، أوصى الدكتور موافي بضرورة توخي الحذر والانتباه لأية تغييرات في صحة كبار السن، وأهمية الاستشارة الطبية المبكرة عند ملاحظة أي أعراض غير طبيعية، خاصةً تلك المتعلقة بالجهاز الهضمي والغدة الدرقية.