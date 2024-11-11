هل يلحق ألكسندر أرنولد بمواجهة ريال مدريد؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - كشف تقرير صحفي، عن موقف المدافع الإنكليزي، ألكسندر أرنولد، لاعب ليفربول، من المشاركة مع فريقه أمام ريال مدريد، في دوري أبطال أوروبا.

وتقام المباراة بين الطرفين على ملعب “أنفيلد” يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، لحساب الجولة الخامسة من البطولة.

وكان أرنولد تعرض لإصابة خلال فوز ليفربول على أستون فيلا، السبت الماضي، في الجولة 11 من الدوري الإنكليزي الممتاز.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أرنولد يعاني فقط من إصابة طفيفة في العضلة الخلفية، وليس لديه أي مشاكل خطيرة.

وفي سياق متصل، أكد فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، أن أرنولد سيغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، وسيكون جاهزاً لمواجهة ريال مدريد.

وأضاف رومانو: “تجنب أرنولد التعرض لأضرار أكثر خطورة بخروجه المبكر من المباراة ضد أستون فيلا”.