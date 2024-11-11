ما أهمية الإكثار من شرب الماء أثناء فترة الحمل؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 01:54 مساءً - الترطيب الكافي مهم أثناء الحمل، وتوصي الكلية الأمريكية لأطباء النساء والتوليد بشرب96 أونصة من الماء يومياً.

يدعم شرب الماء نمو الجنين ويقلل من التورم ويقلل من خطر الإصابة بالتهابات المسالك البولية ومشاكل الجهاز الهضمي.

يشكل الماء 60% من الجسم وهو أكثر أهمية أثناء الحمل لدعم نمو الجنين وتطوره.

يمكن أن يؤدي الجفاف إلى التهابات المسالك البولية والإمساك والولادة المبكرة.

يمكن أن يشمل الجفاف الخفيف البول الأصفر الداكن والصداع والإمساك، بينما يمكن أن يسبب الجفاف الشديد التعب المفرط والدوار وانخفاض ضغط الدم.

للحفاظ على ترطيب جسمك،احمل زجاجة ماء معك وذكّر نفسك بعدم نسيانها، وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء واختر الماء النقي بدلاً من المشروبات التي تحتوي على الكافيين أو المشروبات السكرية.