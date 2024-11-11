خبير يوضح سبب السلوكيات الغريبة لدى طفلك..

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - يواجه الآباء والأمهات مجموعة من السلوكيات الطبيعية لدى أطفالهم الصغار ولكن قد تكون مقلقة، مما قد يؤدي إلى القلق بشأن ما إذا كانت طبيعية أو تحتاج إلى التدخل الطبي.

ويوضح الدكتور جونز أن انتقائية الأكل ترجع إلى تطور براعم التذوق والحواس اللمسية، بينما يرجع التدريب على استخدام المرحاض وتراجع عادات النوم إلى التغيرات الحياتية.

ويعتبر هز الرأس ذهابًا وإيابًا طريقة تهدئة شائعة، ولكن إذا استمر ذلك بعد سن الثالثة، فمن المستحسن استشارة طبيب الأطفال.

يمكن أن يساعد اللعب التخيلي مثل التحدث مع النفس في النمو الاجتماعي والعاطفي والمعرفي.