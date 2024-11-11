الدوري البرتغالي… خلاصة الجولة (11)

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج

أغلقت منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، أمس الأحد، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.

نتائج الجولة (11)

بنفيكا × بورتو 4-1

سبورتينغ براغا × سبورتينغ لشبونة 2- 4

سانتا كلارا × فيتوريا غيماريش 1-0

إستريلا أمادورا × ناسيونال ماديرا 2-0

بوافيستا × ريو آفي 0-2

فاماليكاو × أروكا 0-0

إستوريل برايا × إي في أس فوتبول 0-0

كاسابيا × فارينزي 1-1

موريرينسي × جل فيسنتي 3-2

ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)

1- سبورتينغ لشبونة: 33 نقطة

2- بورتو:27 نقطة

3- بنفيكا: 25 نقطة

4- سانتا كلارا: 21 نقطة

5- سبورتينغ براغا: 20 نقطة

ترتيب الهدافين بعد الجولة (11)

1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 16 هدفاً

2- صامويل اوموروديون (بورتو): 8 أهداف

3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف

4- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 5 أخداف

5- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5 أهداف

6- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 5 أهداف

7- كلايتون (ريو آفي): 5 أهداف