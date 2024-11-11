نشكركم على متابعتكم خبر الدوري البرتغالي… خلاصة الجولة (11) على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 11 نوفمبر 2024 04:54 صباحاً - خاص- دوت الخليج
أغلقت منافسات الجولة الحادية عشرة من الدوري البرتغالي بكرة القدم، أمس الأحد، وفيما يلي النتائج الكاملة لهذه الجولة وترتيب الفرق والهدافين بعدها.
نتائج الجولة (11)
بنفيكا × بورتو 4-1
سبورتينغ براغا × سبورتينغ لشبونة 2- 4
سانتا كلارا × فيتوريا غيماريش 1-0
إستريلا أمادورا × ناسيونال ماديرا 2-0
بوافيستا × ريو آفي 0-2
فاماليكاو × أروكا 0-0
إستوريل برايا × إي في أس فوتبول 0-0
كاسابيا × فارينزي 1-1
موريرينسي × جل فيسنتي 3-2
ترتيب فرق المقدمة بعد الجولة (11)
1- سبورتينغ لشبونة: 33 نقطة
2- بورتو:27 نقطة
3- بنفيكا: 25 نقطة
4- سانتا كلارا: 21 نقطة
5- سبورتينغ براغا: 20 نقطة
ترتيب الهدافين بعد الجولة (11)
1- فيكتور جيوكيريس (سبورتينغ لشبونة): 16 هدفاً
2- صامويل اوموروديون (بورتو): 8 أهداف
3- وينديرسون جالينو (بورتو): 8 أهداف
4- كارلوس فينيسيوس (سانتا كلارا): 5 أخداف
5- كانيا فوجيموتو (جل فيسنتي): 5 أهداف
6- كريم أكتورك أوغلو (بنفيكا): 5 أهداف
7- كلايتون (ريو آفي): 5 أهداف