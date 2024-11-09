الجبن المصنع: هل هو حقاً صديق لصحتك؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 06:00 مساءً - نحن جميعاً نحب الجبن، فهو يضيف نكهة لذيذة للعديد من الأطباق. ولكن هل تعلم أن نوع الجبن الذي تختاره قد يكون له تأثير كبير على صحتك؟

لماذا عليك الحذر من الجبن المصنع؟

على الرغم من أن الجبن مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، إلا أن الجبن المصنع غني بالمواد الحافظة والمضافات الصناعية والصوديوم، مما يجعله ضاراً بالصحة. إليك بعض الأسباب التي تجعلك تفكر مرتين قبل تناول الجبن المصنع:

مدة صلاحية طويلة: تعني وجود كميات كبيرة من المواد الحافظة التي تضر بالصحة.

محتوى مرتفع من الصوديوم: يزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

دهون مشبعة: تساهم في زيادة الكوليسترول الضار وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.

قيمة غذائية منخفضة: يفقد الجبن المصنع الكثير من العناصر الغذائية الهامة.

مسببات للحساسية وعدم تحمل اللاكتوز: يحتوي على نسبة عالية من اللاكتوز الذي قد يسبب مشاكل هضمية للبعض.

ما هي البدائل الصحية للجبن المصنع؟

لا داعي للتخلي عن الجبن تماماً! يمكنك الاستمتاع بنكهة الجبن اللذيذة مع الحفاظ على صحتك من خلال اختيار البدائل الصحية مثل:

الجبن الطازج: مثل الجبن القريش، الموزاريلا، الفيتا.

جبن الحلوم: غني بالبروتين وقليل الدسم.

جبن الريقوتا: خفيف وخالي الدسم.

الجبن النباتي: بديل رائع للأشخاص الذين يعانون من حساسية اللاكتوز أو يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً.

نصائح لاختيار الجبن الصحي:

اقرأ الملصقات الغذائية بعناية: اختر الجبن الذي يحتوي على أقل نسبة من الصوديوم والدهون المشبعة والمواد الحافظة.

اختر الجبن الطازج: بدلاً من الجبن المعلب أو المعبأ.

صنع الجبن في المنزل: يمكنك صنع الجبن في المنزل باستخدام حليب كامل الدسم ومكونات طبيعية أخرى.

هذا والجبن المصنع قد يكون لذيذاً، ولكن له آثار سلبية على صحتك على المدى الطويل. من خلال اختيار البدائل الصحية، يمكنك الاستمتاع بنكهة الجبن دون التضحية بصحتك.