نيمار يرد على أنباء رحيله عن الهلال خلال الميركاتو الشتوي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 02:53 مساءً - رد المركز الإعلامي الخاص بالنجم البرازيلي، نيمار جونيور، مهاجم الهلال، على أنباء رحيله عن الفريق السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكانت تقارير صحفية، خلال الأيام الماضية، أفادت بأن الهلال يفكر بإنهاء عقد نيمار بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها، وعدم تحقق الفائدة الفنية من وجوده حتى الآن.

وقال داي كريسبو أحد أعضاء الفريق الإعلامي لنيمار عبر صحيفة “الرياضية” السعودية: “كل ما تردد بشأن رحيل نيمار عن الهلال في يناير/كانون الثاني المقبل غير صحيح وأخبار كاذبة”.

وأضاف: “اللاعب مستمر مع فريقه حتى نهاية عقده وهذا مؤكد”.

ويرتبط نيمار بعقد مع الهلال ينتهي مع ختام الموسم الحالي، وتشير تقارير عديدة إلى أن اللاعب لن يجدد عقده وسيعود لصفوف سانتوس البرازيلي.