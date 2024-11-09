مبابي يتعهد بعدم تمثيل منتخب فرنسا تحت قيادة ديشامب!

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 10:58 صباحاً - كشف تقرير صحفي، أن الفرنسي كيليان مبابي اتخذ قراراً بعدم التواجد مع منتخب بلاده، في ظل استمرار ديديه ديشامب على رأس القيادة الفنية.

ويأتي قرار نجم ريال مدريد بعد أن تم استبعاده عن قائمة الديوك لمعسكر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي..

ووفقاً للصحفي الفرنسي الاستقصائي رومان مولينا في قناته عبر موقع “يوتيوب” فإن مبابي تعهد أنه لن يعود للانضمام لمنتخب فرنسا مجدداً في ظل وجود ديديه ديشامب.

وأوضح مولينا أن قرار مبابي جاء بسبب التوترات التي حدثت في علاقته مع ديشامب.

وكان مبابي غاب عن فترة التوقف الدولي خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بناء على طلبه، لاستكمال تعافيه من الإصابة، والعمل على رفع جاهزيته البدنية، الأمر الذي عرضه للكثير من الانتقادات.