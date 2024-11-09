الدوري الألماني (10): لايبزيج يواجه مونشنغلادباخ

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم، السبت، خمس مباريات في الجولة العاشرة من الدوري الألماني بكرة القدم، حيث يلتقي بوخوم مع باير ليفركوزن الساعة 17:30 بتوقيت مكة المكرمة، وبنفس التوقيت يلعب فيردربريمن مع هولشتاين كيل، وماينز مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع بايرن ميونيخ، فيما يلعب لايبزيج مع بوروسيا مونشنغلادباخ الساعة 20:30.

أمس، تعادل يونيون برلين وفرايبورغ من دون أهداف في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر بايرن ميونيخ ترتيب فرق الدوري الألماني 23 نقطة، يليه لايبزيج بـ 20 نقطة، ولكل من فرايبورغ وباير ليفركوزن 16 نقطة.