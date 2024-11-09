الدوري الإسباني (13): هل يعبر ريال مدريد نفق أوساسونا بسلام؟

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تجري اليوم، السبت، ثلاث مباريات في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإسباني بكرة القدم، فيلتقي ريال مدريد مع أوساسونا الساعة 16:00 بتوقيت مكة المكرمة، وفياريال مع ديبورتيفو ألافيس الساعة 18:15، وليجانيس مع إشبيلية الساعة 23:00، فيما تأجلت مباراة إسبانيول وفالنسيا التي كانت مقررة اليوم.

أمس، خسر رايو فاليكانو أمام ضيفه لاس بالماس بهدف مقابل ثلاثة في افتتاح مباريات هذه المرحلة.

ويتصدر برشلونة ترتيب فرق الدوري الإسباني بـ 33 نقطة، يليه ريال مدريد بـ 24 نقطة، أتلتيكو مدريد بـ 23 نقطة، ولكل من فياريال وأوساسونا 21 نقطة.