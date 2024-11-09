الدوري الروسي (15): روستوف يستقبل خيمكي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 05:52 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً مباريات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الروسي بكرة القدم، فيلعب اليوم السبت لوكوموتيف موسكو مع فاكيل، الساعة 14:00 بتوقيت مكة المكرمة، وأف كي ماخاتشكالا مع أورنبورغ الساعة 16:30، وروستوف مع خيمكي الساعة 19:00، ودينامو موسكو مع نيجني نوفغورود الساعة 19:30.

وتستكمل الأحد، مباريات هذه الجولة فيلعب الساعة 13:00 كريليا سوفيتوف سامارا مع سيسكا موسكو، وسبارتاك موسكو مع آكرون تولياتي الساعة 15:15، وأخمات غروزني مع زينيت سانت بطرسبرغ الساعة 17:30، وروبين كازان مع كراسنودار الساعة 19:45.

ويتصدر كراسنودار ترتيب فرق الدوري الروسي بـ 36 نقطة، يليه زينيت سانت بطرسبرغ بـ 33 نقطة، لوكوموتيف موسكو بـ 31 نقطة، دينامو موسكو بـ 27 نقطة، وسبارتاك موسكو بـ 25 نقطة.