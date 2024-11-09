الدوري الاسكتلندي (12): أبردين يستقبل دندي

بسام محمد - أبوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 03:56 صباحاً - خاص- دوت الخليج

تقام اليوم وغداً، مباريات الجولة الثانية عشرة من الدوري الاسكتلندي بكرة القدم، فيلتقي اليوم عند الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة هيبرنيان مع سانت ميرين، ودندي يونايتد مع روس كاونتي، وماذرويل مع سانت جونستون، وعند الساعة 20:30 يلتقي أبردين مع دندي.

وتستكمل مباريات هذه الجولة غداً، الأحد، فيلعب كيلمارنوك مع سيلتك، وجلاسكو رينجرز مع هارتس.

ويتساوى سيلتك وأبردين في صدارة ترتيب فرق الدوري الإنكليزي بـ 28 نقطة لكل منهما، يليهما جلاسكو رينجرز بـ 19 نقطة، ولكل من دندي يونايتد وماذرويل 16 نقطة.