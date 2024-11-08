دي لا فوينتي يعلن قائمة المنتخب الإسباني لمواجهتي الدنمارك وسويسرا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - أعلن لويس دي لا فوينتي، مدرب المنتخب الإسباني، قائمة المنتخب لفترة التوقف الدولي، خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الحالي.

ويواجه المنتخب الإسباني نظيره منتخب الدنمارك ثم يلاقي سويسرا يومي 15 و18 من هذا الشهر، لحساب الجولتين الخامسة والسادسة من دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت القائمة استدعاءات جديدة، بتواجد المهاجم سامو أومروديون لاعب بورتو البرتغالي، ومارك كاسادو لاعب وسط برشلونة، وأيتور باريديس مدافع أتلتيك بلباو.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد رايا (آرسنال)، أليكس ريميرو (ريال سوسيداد)، روبرت سانشيز (تشيلسي).

الدفاع: أيتور باريديس (أتلتيك بلباو)، داني فيفيان (أتلتيك بلباو)، أوسكار مينجويزا(سيلتا فيجو)، بيدرو بورو (توتنهام)، إيمريك لابورت (النصر السعودي)، باو توريس (أستون فيلا)، مارك كوكوريلا (تشلسي) وأليخاندرو جريمالدو (باير ليفركوزن).

الوسط: مارتن زوبيمندي (ريال سوسيداد)، فابيان رويز (باريس سان جيرمان)، ميكل ميرينو (آرسنال)، أليكس باينا (فياريال)، داني أولمو (برشلونة)، مارك كاسادو (برشلونة)، وبيدري (برشلونة).

الهجوم: لامين يامال (برشلونة)، فيران توريس (برشلونة)، نيكو ويليامز (أتلتيك بلباو)، يريمي بينو (فياريال)، أيوزي بيريز (فياريال)، ميكل أويارزابال (ريال سوسيداد)، براين سرقسطة (ريال سوسيداد)، ألفارو موراتا (ميلان)، سامو أوموروديون (بورتو).