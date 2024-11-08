أنشيلوتي يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة أوساسونا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 04:00 مساءً - أعلن كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد، قائمة فريقه لمواجهة أوساسونا، غداً السبت، في الجولة 13 من الدوري الإسباني.

وشهدت القائمة استمرار غياب الثلاثي تيبو كورتوا، دافيد ألابا وداني كارفاخال بسبب الإصابة.

وجاءت القائمة كاملة على النحو التالي:

حراس المرمى: لونين، فران غونزاليس، سيرجيو ميستري.

خط الدفاع: إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، روديجر، فرلاند ميندي، راؤول أسينسيو.

خط الوسط: بيلينجهام، كامافينجا، فالفيردي، مودريتش، أردا جولر، سيبايوس.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، مبابي، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز.