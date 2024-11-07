غسيل الأذن مع وجود ثقب في الطبلة .. هل هو آمن؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يلجأ العديد من الأشخاص إلى غسيل الأذن بهدف تجنب أي مشاكل صحية قد تؤثر على الأذن أو السمع. لكن من الأفضل إجراء هذا الإجراء تحت إشراف طبي متخصص لتفادي أي مضاعفات غير مرغوب فيها.

في هذا التقرير، إليكم تأثير غسيل الأذن في حالة وجود ثقب بها، وفقًا لما ذكره الدكتور أحمد سلامة، استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة.

يوضح الدكتور سلامة أنه من الصعب تنظيف الأذن في المنزل بشكل آمن، نظرًا لاحتمالية حدوث مضاعفات صحية. ولذلك، يُنصح بأن يتم غسيل الأذن تحت إشراف طبي متخصص لضمان السلامة.

وأوضح استشاري جراحة الأنف والأذن والحنجرة أن عملية تنظيف الأذن تتم غالبًا عن طريق الشطف أو الغسيل، ولكن طريقة التنظيف تعتمد على الحالة الصحية لكل مريض، وهو ما يحدده الطبيب المختص.

وفي حال وجود تكتل لشمع الأذن، يُستخدم الطبيب مذيبات طبية قبل إجراء عملية التنظيف، وذلك لتحقيق أفضل النتائج وتقليل المخاطر المحتملة.

من المهم أن يتوجه الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأذن أو الشمع المتراكم إلى الطبيب المتخصص لضمان إجراء التنظيف بشكل آمن وفعّال، خاصة إذا كان هناك ثقب في الأذن أو مشاكل صحية أخرى قد تؤثر على السمع.