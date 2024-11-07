شرب الماء الدافئ على الريق ينقص الوزن .. حقيقة أم خرافة؟

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

يسعى الكثيرون إلى اتباع طرق متعددة للتخلص من الوزن الزائد والحصول على جسم ممشوق. ومن بين هذه الطرق، يعد شرب الماء الدافئ على الريق إحدى الممارسات الشائعة. لكن هل لهذه الطريقة فعالية في إنقاص الوزن؟

يؤكد الدكتور ناجي أن شرب الماء الدافئ على الريق قد يكون له دور في دعم عملية التمثيل الغذائي، مما يعزز من قدرة الجسم على حرق السعرات الحرارية. كما يساهم في تطهير الجهاز الهضمي، مما قد يساهم بشكل غير مباشر في تحسين عملية فقدان الوزن الزائد.

وأوضح استشاري التغذية أن الماء الدافئ يساعد على تنشيط حركة الأمعاء بشكل طبيعي، كما يعمل على تحفيز المعدة لاستقبال الطعام بشكل أكثر كفاءة. وهو ما يعزز من عملية الهضم، ويزيد من استقلاب السعرات الحرارية المتراكمة في الجسم.

وأضاف ناجي أن شرب الماء على الريق يمكن أن يساعد في تقليل الشهية على مدار اليوم، مما يسهم في تناول كميات أقل من الطعام. وفي الصباح تحديدًا، يعتبر شرب الماء وقتًا مثاليًا لتنشيط الجهاز الهضمي وتحفيز عملية التحكم في الوزن.

إذن، يمكن القول إن شرب الماء الدافئ على الريق يعد خطوة مساعدة في تحسين الهضم ودعم عملية فقدان الوزن، بشرط أن يتم ذلك كجزء من نمط حياة صحي يشمل نظامًا غذائيًا متوازنًا وممارسة النشاط البدني.