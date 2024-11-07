مكملات غذائية تقلل خطر الإصابة بالسرطان

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 03:00 مساءً - متابعة: نازك عيسى

تشير دراسة جديدة إلى أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 وأوميغا 6 قد تساهم في الوقاية من السرطان، حيث ربطت الدراسة مستوياتها العالية بانخفاض خطر الإصابة بمجموعة متنوعة من الأورام.

استندت الدراسة إلى بيانات من سجلات البنك الحيوي البريطاني، حيث شملت أكثر من 253 ألف شخص. ووجد الباحثون أن الأفراد الذين يتمتعون بمستويات مرتفعة من أوميغا 3 كانوا أقل عرضة للإصابة بسرطان القولون، المعدة، الرئة، والجهاز الهضمي بشكل عام.

ومع ذلك، تبين أن زيادة مستويات أوميغا 3 قد ترتبط بشكل طفيف بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. إلا أن الباحثين طمأنوا النساء بعدم القلق بشأن تناول مكملات أوميغا 3.

وصرح الباحث الرئيسي، يوتشن تشانغ، من جامعة جورجيا، قائلاً: “تشير هذه النتائج إلى أن الشخص العادي يجب أن يركز على زيادة تناول هذه الأحماض الدهنية في نظامه الغذائي”.

تتوافر أحماض أوميغا 3 في الأسماك الزيتية مثل السلمون، التونة، الماكريل، والهامور، والسردين، كما توجد في زيت الزيتون، الأفوكادو، المكسرات، والزيوت النباتية.