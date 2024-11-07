أنطوان جريزمان: كنّا بحاجة إلى مباراة كهذه…

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 7 نوفمبر 2024 11:02 صباحاً - قال أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، إن الفوز 2-1 على باريس سان جيرمان سيساعد فريقه كثيراً في حسابات عبور هذه المرحلة من دوري أبطال أوروبا، معترفاً بأن الحظ وقف إلى جانب الأتلتي في هذه المباراة.

وأضاف المهاجم الفرنسي في تصريحات لـ (موفيستار) إن “الفوز سيساعدنا كثيراً… لقد رأينا مرة أخرى أن الأتلتي قوي ويصعب اللعب أمامه… هذا هو الطريق… أن نكون أقوياء… صحيح أنه قد حالفنا بعض الحظ، لكن هذه هي كرة القدم… أمام ليل على أرضنا، كان علينا الفوز وفي النهاية خسرنا، دعونا نستمر على هذا النهج ونحسن الأمور وهذا كل شيء.

وأضاف جريزمان: كنا بحاجة إلى مباراة كهذه، وعملنا تكتيكياً بهذه الطريقة، لأنه كان من الصعب علينا الفوز خارج أرضنا منذ العام الماضي، وهذا سيساعدنا في المستقبل.. نعلم أنه إذا تركنا لهم مساحة خلفنا، فسوف يلحقون بالكرة، ومع السرعة التي يتمتعون بها، سيكون الأمر صعباً بالنسبة لنا… وضعنا أنفسنا في تكتل خلفي حتى لا يركضون كثيراً… لقد حدث ذلك مرتين أو 3 مرات، وألحقوا بنا الأذى…