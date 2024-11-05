رجل سوري يقتل زوجته وابنته ثم ينتحر.. ما القصة؟

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 10:00 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي السورية بحادثة مأساوية، راح ضحيتها سيدة وطفلتها رمياً بالرصاص على يد زوجها.

ووقعت الحادثة في قرية” نهر البارد“ الواقعة في ريف مدينة حماة السورية، إذ أقدم شاب في الثلاثينيات من عمره على قتل زوجته وابنته البالغة من العمر عامين بالرصاص، ما أدى إلى مقتلهما على الفور، قبل أن ينتحر في جريمة مروعة.

وقالت وزارة الداخلية السورية على صفحتها على فيسبوك، إن الشرطة وصلت إلى مكان الحادث فور ورود اتصال من أحد السكان، وعثرت على جثة الشاب ‘ليث’ وقد تهشم رأسه برصاصة أطلقت من فمه، وبجانبه جثة زوجته ‘ندى’ التي تلقت عدة رصاصات في أنحاء متفرقة من جسدها، وعلى مقربة منها ابنتهما البالغة من العمر عامين كانت تحتضر برصاصة واحدة. وذكر التقرير أنها كانت في حالة حرجة وتوفيت في المستشفى بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذها.

وقد كشفت تحقيقات الشرطة في ملابسات الحادث أن الجاني ليث كان مطلوب في عدة تهم، بما في ذلك القتل والاتجار بالأسلحة وتمويل الأعمال الإرهابية.

وبحسب أهالي القرية والجيران الذين يقطنون بالقرب من المنزل الذي وقع فيه الحادث، فإنهم سمعوا طلقات نارية ومشادة عنيفة، وعندما هرعوا إلى داخل المنزل فوجئوا بوجود أفراد الأسرة مضرجين بالدماء.

وكشفت التحقيقات أن القتيل ليث وزوجته ندى كانا يتجادلان ويتشاجران باستمرار، واضطر السكان في عدة مرات إلى التدخل لتهدئتهما.