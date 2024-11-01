30 دقيقة رياضة يوميًا.. سلاحك السري ضد السكري من النوع الثاني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 09:57 مساءً - كشفت دراسة علمية حديثة عن اكتشاف مذهل قد يغير حياة ملايين مرضى السكري حول العالم. فقد أظهرت الدراسة أن ممارسة تمارين رياضية خفيفة لمدة 30 دقيقة فقط يوميًا يمكن أن تساهم بشكل كبير في خفض مستويات السكر في الدم وتحسين حساسية الأنسولين، مما يمثل خطوة مهمة في الوقاية من مرض السكري من النوع الثاني وإدارته.

كيف تعمل التمارين الرياضية على تنظيم سكر الدم؟

أجرى باحثون إيطاليون دراسة على مجموعة من الأشخاص الأصحاء، ووجدوا أن جلسة تمرين واحدة مدتها 30 دقيقة فقط كانت كافية لتحفيز الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أكثر فعالية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في مستويات السكر في الدم.

لماذا 30 دقيقة فقط؟

يرجع السبب في فعالية هذه الفترة القصيرة من التمارين إلى أنها تسمح للباحثين بدراسة التأثير المباشر للرياضة على عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز دون تأثيرات عوامل أخرى.

فوائد ممارسة الرياضة لمرضى السكري:

تحسين حساسية الأنسولين: تساعد الرياضة الجسم على الاستجابة للأنسولين بشكل أفضل، مما يساهم في خفض مستويات السكر في الدم.

حرق السعرات الحرارية: تساعد في خسارة الوزن الزائد، وهو عامل خطر رئيسي للإصابة بالسكري من النوع الثاني.

تقليل مقاومة الأنسولين: تساعد في تقليل مقاومة الخلايا للأنسولين، مما يحسن من قدرة الجسم على تنظيم مستوى السكر في الدم.

تحسين الصحة العامة: تساهم الرياضة في تقوية القلب والأوعية الدموية وتحسين المزاج وتقليل التوتر.

نصائح هامة لمرضى السكري:

استشر طبيبك قبل البدء بأي برنامج رياضي: لتحديد النوع المناسب من التمارين وشدة المجهود.

ابدأ بتمارين خفيفة وزد تدريجيًا: لا تفرط في ممارسة الرياضة في البداية.

راقب مستوى السكر في الدم بانتظام: قبل، أثناء وبعد التمارين.

تناول وجبة خفيفة قبل التمرين وبعده: لتجنب انخفاض حاد في مستوى السكر في الدم.

هذا وتؤكد هذه الدراسة على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام كجزء لا يتجزأ من خطة العلاج لمرضى السكري من النوع الثاني. فبمجرد 30 دقيقة من التمارين الخفيفة يوميًا، يمكنك تحقيق تحسن كبير في صحتك والسيطرة على مرض السكري.