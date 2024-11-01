دوري التحدي الآسيوي: إيست بنغال يتغلب على النجمة اللبناني

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:58 مساءً - فاز إيست بنغال الهندي على النجمة اللبناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى في دوري التحدي الآسيوي بكرة القدم.

وشهدت المباراة بين الفريقين إثارة وتبادل سيطرة لكن الفريق الهندي حسمها لصالحه في نهاية المطاف.

وفي المباراة الثانية من نفس المجموعة، يلعب ابتداء من الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة باشوندهارا كينغز من بنغلادش مع بارو من بوتان.

ورفع إيست بنغال رصيده إلى 7 نقاط في المركز الأول وتراجع النجمة إلى المركز الثاني بـ 6 نقاط.