مدرب برايتون يتحدّى ليفربول ومانشستر سيتي

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 01:00 مساءً - يثق مدرب فريق برايتون، فابيان هوتسلر، بقدرة فريقه على تحقيق نتيجتين طيبتين أمام ليفربول ومانشستر سيتي في الجولتين القادمتين من الدوري الإنكليزي.

وينزل فريق برايتون في ضيافة ليفربول، غداً السبت، لحساب الجولة العاشرة من الدوري الإنكليزي، قبل أن يستعد لاستضافة مانشستر سيتي في الجولة الـ 11.

وقال هوتسلر: الآن يمكننا أن نثبت لأنفسنا مدى تقدمنا كفريق، ومدى استعدادنا لتحدي الفرق الكبرى… هذا هو المكان الذي نريد أن نذهب إليه، هذا هو طموح النادي”.

وأضاف: مسؤوليتنا أن نظهر ذلك بشكل فردي وأيضاً كمجموعة، وأن نعلم ما إذا كنا مستعدين أم لا.