بريطانيا.. تسجل أول إصابة بفيروس الإيبولا

بسام محمد - أبوظبي في الجمعة 1 نوفمبر 2024 10:54 صباحاً - أكدت السلطات الصحية في المملكة المتحدة تسجيلها أول حالة إصابة بفيروس MPOX، وهو نوع من الحمى النزفية بفيروس الإيبولا، ووجدت الحالة وفي لندن.

وقد ظهرت على المريض أعراض تشبه أعراض الإنفلونزا وطفح جلدي.

وتقوم وزارة الصحة والسلامة بإجراء تتبع للمخالطين وتقوم بفحص الأشخاص وتطعيمهم للحد من انتشار المرض.

لا يزال الخطر العام منخفضًا، لكن التحقيقات جارية لمعرفة مصدر العدوى والحالات