لماذا يقولون أن أصحاب العيون الزرقاء يصيبون بـ”العين”؟!

بسام محمد - أبوظبي في الخميس 31 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - العين الزرقاء والأساطير المحيطة بها

تعتبر العيون الزرقاء نادرة وجميلة في العديد من الثقافات حول العالم. ومع ذلك، هناك اعتقاد شائع يعود إلى العصور القديمة بأن أصحاب العيون الزرقاء لديهم القدرة على إصابة الآخرين “بالعين”، أو كما يُعرف في الثقافات العربية ب”الحسد”. فما هو سبب هذا الاعتقاد، وما هي الحقائق وراءه؟

الأساطير والخرافات الثقافية

تنتشر فكرة الحسد المرتبط بالعيون الزرقاء في العديد من الثقافات، ومن بينها الثقافة العربية. يعتقد البعض أن العيون الزرقاء تمتلك نوعًا من القوة الغامضة أو السحرية. هذه الفكرة قد تكون نابعة من كون العيون الزرقاء نادرة بين سكان بعض المناطق، مما جعلها تبدو غريبة وتجذب الانتباه بسهولة. وقد تفسر هذه الجاذبية الفورية بأنها سحر أو نوع من الطاقة القوية.

الدراسات العلمية والنظريات

على الرغم من أن الاعتقاد في تأثير العيون الزرقاء قد يكون له جذور في الأساطير، إلا أن هناك بعض النظريات العلمية التي تتناول موضوع العيون والحسد بشكل عام. بعض الدراسات تشير إلى أن العين البشرية يمكن أن تعكس مجموعة من الإشارات غير اللفظية التي قد تؤثر على الآخرين. ومع ذلك، لا يوجد دليل علمي قاطع يؤكد بأن لون العين، سواء كان الأزرق أو غيره، له علاقة مباشرة بقدرة الفرد على الحسد.

التفسير النفسي والاجتماعي

من الناحية النفسية، قد يكون الاعتقاد بمثل هذه الظواهر مريحًا لبعض الأفراد، حيث يمكنهم إلقاء اللوم على “العين” بدلاً من مواجهة المشاكل الحقيقية أو الفشل الذي يواجهونه. هذا الاعتقاد يمكن أن يمنح بعض الراحة ويوفر تفسيراً سهلاً للمواقف الصعبة أو غير المفهومة.

كيف نحمي أنفسنا من الحسد؟

حتى لو كان تأثير العين الزرقاء مجرد خرافة، فإن الخوف من الحسد ما زال قائماً في العديد من المجتمعات. هناك بعض النصائح التي يعتمدها الناس لحماية أنفسهم مما يُعتقد أنه حسد، مثل:

استخدام التعاويذ والطقوس الدينية التقليدية.

ارتداء التعويذات مثل العين الزرقاء أو خرزة العين.

ممارسة الوعي الذاتي وتجنب مشاركة النجاحات أو الأخبار الجيدة بشكل مفرط على وسائل التواصل الاجتماعي.

في النهاية، سواء كان الاعتقاد بأن أصحاب العيون الزرقاء يصيبون بالعين مجرد خرافة قديمة أو حقيقة لبعض الأفراد، يبقى من المهم أن نعزز من الوعي والتسامح، متذكرين دائماً أن الحسد هو شعور إنساني طبيعي يمكن التغلب عليه بالفهم والإيجابية.