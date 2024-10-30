60 دقيقة تفصل بين الحياة والموت: علامات السكتة الدماغية التي يجب ألا تتجاهلها

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - متابعة بتول ضوا

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم إلى جزء من الدماغ، مما يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ وتلف وظائفها. الوقت هو العامل الأهم في علاج السكتة الدماغية، حيث يمكن أن تتسبب كل دقيقة تأخير في تلقي العلاج في تلف دائم للدماغ. لذلك، من الضروري التعرف على علامات السكتة الدماغية مبكرًا والطلب الفوري للمساعدة الطبية.

تختلف علامات السكتة الدماغية من شخص لآخر، ولكن هناك بعض العلامات الشائعة التي يجب الانتباه إليها:

ضعف أو شلل في الوجه: قد يلاحظ المريض تدليًا في أحد جانبي الوجه أو صعوبة في الابتسام أو إغلاق العين.

ضعف أو شلل في الذراع أو الساق: قد يشعر المريض بضعف أو تنميل في أحد جانبي الجسم أو صعوبة في رفع الذراع أو الساق.

صعوبة في الكلام أو الفهم: قد يعاني المريض من صعوبة في التعبير عن أفكاره أو فهم ما يقال له.

فقدان مفاجئ للرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما: قد يشعر المريض بفقدان الرؤية بشكل مفاجئ في إحدى العينين أو ضبابية الرؤية في كلتا العينين.

دوخة أو فقدان التوازن: قد يشعر المريض بدوخة شديدة أو فقدان التوازن أو صعوبة في المشي.

صداع شديد مفاجئ: قد يشعر المريض بصداع شديد مفاجئ مصحوب بغيبوبة أو تشوش.

إذا لاحظت أيًا من هذه العلامات على نفسك أو على شخص آخر، اتصل على الفور بالطوارئ. تذكر: كل دقيقة مهمة

هناك نوعان رئيسيان للسكتة الدماغية:

السكتة الدماغية الإقفارية: تحدث عندما ينسد شريان في الدماغ ويمنع الدم من الوصول إلى جزء معين منه.

السكتة الدماغية النزفية: تحدث عندما ينفجر وعاء دموي في الدماغ ويتسرب الدم إلى الأنسجة المحيطة به.

هناك العديد من العوامل التي تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية، بما في ذلك:

ارتفاع ضغط الدم

أمراض القلب

ارتفاع مستوى الكوليسترول

السكري

التدخين

السمنة

عدم النشاط البدني

التاريخ العائلي للإصابة بالسكتة الدماغية

يمكن الوقاية من السكتة الدماغية من خلال اتباع نمط حياة صحي، والذي يشمل:

ممارسة الرياضة بانتظام

اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن

الحفاظ على وزن صحي

الإقلاع عن التدخين

التحكم في ضغط الدم ومستوى الكوليسترول والسكر في الدم

السكتة الدماغية هي حالة طبية طارئة تهدد الحياة. من خلال التعرف على علامات السكتة الدماغية واتخاذ الإجراءات اللازمة بسرعة، يمكن إنقاذ حياة العديد من الأشخاص. تذكر، الوقت هو العامل الأهم في علاج السكتة الدماغية، فكل دقيقة مهمة.