نشكركم على متابعتكم خبر ديكور منزلك يكشف شخصيتك: دليل شامل لتصميم منزلك حسب برجك الفلكي على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة
بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا
يعتقد الكثيرون أن الأبراج الفلكية تؤثر على شخصيتنا وسلوكنا، وهذا بدوره ينعكس على ذوقنا في اختيار الألوان والأثاث وتنظيم المساحات في المنزل. فمثلاً، الأشخاص الذين ينتمون إلى الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والقوس يميلون إلى اختيار الألوان الزاهية والديكورات الجريئة، بينما يفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى الأبراج المائية مثل السرطان والعقرب والحوت الألوان الهادئة والديكورات الرومانسية.
- برج الحمل: يحبون الألوان القوية والحيوية مثل الأحمر والبرتقالي، ويفضلون الأثاث العصري والمبتكر.
- برج الثور: يفضلون الألوان الطبيعية والأرضية مثل الأخضر والبني، ويحبون الأثاث الفاخر والمريح.
- برج الجوزاء: يميلون إلى المزج بين الأنماط المختلفة والألوان المتباينة، ويحبون الأثاث متعدد الاستخدامات.
- برج السرطان: يفضلون الألوان الباستيل والهادئة مثل الأزرق الفاتح والوردي، ويحبون الأثاث الكلاسيكي والدافئ.
- برج الأسد: يحبون الألوان الذهبية والبرونزية، ويحبون الأثاث الفخم والملفت للنظر.
- برج العذراء: يفضلون الألوان البيضاء والرمادية، ويحبون الأثاث المنظم والعملي.
- برج الميزان: يميلون إلى التوازن والانسجام في الديكور، ويحبون الألوان الناعمة والأثاث الأنيق.
- برج العقرب: يفضلون الألوان الداكنة والغامضة مثل الأسود والأحمر، ويحبون الأثاث الفريد والمميز.
- برج القوس: يحبون الألوان الزاهية والمشرقة، ويحبون الأثاث الخشبي والمفروشات المريحة.
- برج الجدي: يفضلون الألوان الداكنة والرصينة مثل الأسود والبني، ويحبون الأثاث الكلاسيكي والتقليدي.
- برج الدلو: يميلون إلى الألوان الفضية والرمادية، ويحبون الأثاث المبتكر والمستقبلي.
- برج الحوت: يفضلون الألوان الباستيل والرومانسية، ويحبون الأثاث المريح والهادئ.