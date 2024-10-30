ديكور منزلك يكشف شخصيتك: دليل شامل لتصميم منزلك حسب برجك الفلكي

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة بتول ضوا

يعتقد الكثيرون أن الأبراج الفلكية تؤثر على شخصيتنا وسلوكنا، وهذا بدوره ينعكس على ذوقنا في اختيار الألوان والأثاث وتنظيم المساحات في المنزل. فمثلاً، الأشخاص الذين ينتمون إلى الأبراج النارية مثل الحمل والأسد والقوس يميلون إلى اختيار الألوان الزاهية والديكورات الجريئة، بينما يفضل الأشخاص الذين ينتمون إلى الأبراج المائية مثل السرطان والعقرب والحوت الألوان الهادئة والديكورات الرومانسية.