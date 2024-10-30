بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 30 أكتوبر 2024 06:56 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

خلافاً لبعض أمراض الحنجرة الناتجة عن أسباب خلقية، فإن شلل الأحبال الصوتية هو ضمن مجموعة الاضطرابات المكتسبة التي يتراوح تأثيرها بين المعتدل، والخطير الذي يشكل تهديداً للحياة.

ومن أهم الأسباب المؤدية لشلل الأحبال الصوتية مايلي:

إصابة الحبل الصوتي في أثناء الجراحة:

يمكن أن تؤدي عملية جراحية في الرقبة أو الصدر العلوي أو بالقرب من هذه المنطقة إلى تلف الأعصاب التي تغذي الأحبال الصوتية، وتشمل هذه الجراحات: العمليات الجراحية في الغدة الدرقية أو الغدة المجاورة للدرقية، وعمليات المريء، وعمليات العنق والصدر.

إصابة في العنق أو الصدر:

قد يؤدي تعرضك لإصابة في العنق أو الصدر إلى إصابة الأعصاب المغذية للأحبال الصوتية أو الحنجرة نفسها.

السكتة الدماغية:

تؤدي السكتة الدماغية إلى ضعف تدفق الدم إلى دماغك، مما قد ينتج عنه تلف الجزء الدماغي المسؤول عن إرسال الإشارات العصبية إلى الحنجرة.

الأورام:

يمكن للأورام السرطانية وغير السرطانية أن تنمو حول العضلات والغضاريف والأعصاب المتحكمة بوظيفة الأحبال الصوتية وتسبب شلل تلك الأحبال.

أمراض الجهاز العصبي:

إذا كنت تعاني من أمراض عصبية معينة، مثل مرض باركنسون أو مرض التصلب المتعدد، فقد تتعرض لشلل الحبل الصوتي.