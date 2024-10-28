جرس إنذار داخل ريال مدريد بسبب جود بيلينجهام

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 12:56 مساءً - كشف تقرير صحفي، أن تراجع مستوى الإنكليزي، جود بيلينجهام، نجم ريال مدريد، خلال الموسم الحالي، يثير التساؤلات داخل النادي الملكي.

وقالت شبكة “ريليفو” الإسبانية: “بعد الخسارة ضد برشلونة، ساد الغضب والتوتر على غرفة ملابس الفريق واللاعب الأكثر تأثراً كان جود بيلينجهام”.

وأضافت الشبكة: “تراجع مستوى جود بيلينجهام بدأ في إطلاق أجراس الإنذار داخل النادي، لأن قدوم كيليان مبابي وتغيير خطة اللعب تسبب في تراجع مستوى الإنكليزي”.

وفي سياق متصل، ألقت صحيفة “ماركا” الإسبانية، اللوم على المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، بتراجع مستوى بيلينجهام.

‏وأكدت الصحيفة: “يجب على أنشيلوتي تعديل أسلوبه وإعادة بيلينجهام إلى مركز يمكنه من خلاله أن يكون حاسماً حقاً، في الوسط أو على اليسار، حيث قدم أداء فائقاً. لا يمكن لريال مدريد أن يضيع موهبة جود بيلينجهام”.

‏ولم يتمكن بيلينجهام من تسجيل أي هدف خلال الموسم الحالي، في مختلف البطولات، على عكس الموسم الماضي الذي تمكن خلاله من تسجيل 23 هدفاً، وقدم 10 تمريرات حاسمة..