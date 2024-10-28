الشعب التايلاندي يحتفل بعيد ميلاد الملك ماها

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 09:57 صباحاً - احتشد الآلاف من التايلانديين على طول نهر تشاو فرايا للاحتفال بعيد ميلاد الملك ماها فاجيرالونجكورن الثاني والسبعين،

حيث تجمع أسطول من 52 قارباً فاخراً يقودها أكثر من 2000شخص لنقل الملك والملكة سوتيدا إلى وات آرونل أداء مراسم بوذية.

ويعود تاريخ هذا الموكب غير المعتاد لحدث هام إلى فترة أيوثايا.

فقد أكمل الملك فاجيكيرونغكورن ”الدورة السادسة“ من التقويم الذي يمتد 12 عاماً، وهو حدث يعتبر فأل خير في الثقافة التايلاندية.