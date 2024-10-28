ما هي فوائد الجرجير الصحية؟

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - متابعة – سماح اسماعيل

الجرجير هو نوع من الخضروات الورقية ذات الأوراق الخضراء الداكنة والطعم المميز والحاد. وإليك بعض الفوائد المحتملة لتناول الجرجير:

1. مصدر غني بالمغذيات: يحتوي الجرجير على مجموعة واسعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، بما في ذلك فيتامين C والفولات وفيتامين K والحديد والكالسيوم والبوتاسيوم.

2. قوة مضادة للأكسدة: يحتوي الجرجير على مركبات مضادة للأكسدة مثل الكاروتينويدات والفلافونويدات والفيتامين C، والتي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للأكسدة في الجسم.

3. تعزيز صحة العين: يحتوي الجرجير على مضادات أكسدة مثل اللوتين والزياكانثين، والتي تعتبر مفيدة لصحة العين وتقليل مخاطر الأمراض المرتبطة بالعين مثل تدهور النظر المرتبط بالعمر والتصبغ البقعي.

4. دعم صحة القلب: يحتوي الجرجير على مضادات الأكسدة والألياف والبوتاسيوم، والتي يمكن أن تساهم في خفض ضغط الدم وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية.

5. دعم صحة الهضم: يحتوي الجرجير على كمية جيدة من الألياف الغذائية، والتي تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي وتحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك.

6. تعزيز الجهاز المناعي: يحتوي الجرجير على فيتامين C ومضادات الأكسدة الأخرى، والتي تعزز نشاط الجهاز المناعي وتساعد في مكافحة الالتهابات والأمراض.

مع ذلك، ينبغي ملاحظة أنه قد يكون للجرجير تأثير مضاد للتخثر، لذا يجب تجنبه من قبل الأشخاص الذين يتناولون أدوية مضادة للتخثر أو لديهم مشاكل في التخثر. كما ينصح بغسل الجرجير جيدًا قبل تناوله لإزالة الأوساخ والشوائب المحتملة.