الهواء الملوث يؤثر سلباً على صحتك ومزاجك

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 28 أكتوبر 2024 08:52 صباحاً - يمكن للهواء الملوث أن يضر بالصحة، ولاسيما الجهاز القلبي الوعائي والجهاز التنفسي، ويؤثر بشكل غير مباشر على الصحة العقلية، مما يسبب القلق والاكتئاب.

ويسبب تلوث الهواء الالتهابات، ويعطل كيمياء الدماغ ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض العصبية التنكسية مثل الاكتئاب والخرف.

كما يمكن أن يؤدي التعرض للهواء الرديء إلى اضطراب النوم، مما يسبب التعب والتهيج.

ويمكن للعادات الصحية مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام واتباع نظام غذائي متوازن والنوم أن تساعد في الحد من الآثار السلبية.