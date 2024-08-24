نشكركم على متابعتكم خبر مسؤولون ومواطنون يعزون في وفاة عبدالرحمن الهاجري على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في السبت 24 أغسطس 2024 07:52 مساءً - قدم مسؤولون ومواطنون واجب العزاء إلى داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، في وفاة والده المغفور له، عبدالرحمن عبدالله الهاجري.

وأعرب المعزون، خلال زيارتهم مجلس العزاء في ضاحية السيوح بالشارقة، عن خالص تعازيهم ومواساتهم لأسرة وذوي الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.