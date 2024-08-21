نشكركم على متابعتكم خبر سلطان القاسمي يصدر مرسوما أميريا بدعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد على موقع دوت الخليج والان مع التفاصيل الكاملة

بسام محمد - أبوظبي في الأربعاء 21 أغسطس 2024 09:55 صباحاً - متابعة – نغم حسن

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المرسوم الأميري رقم (50)، بشأن دعوة المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين.

وبحسب “وام”، نص المرسوم على أن تُدعى المجالس البلدية في إمارة الشارقة للانعقاد، للدور العادي الأول من الفصل السنوي العشرين، يوم الإثنين 28 صفر 1446هـ الموافق 2 سبتمبر 2024م كلٌ في مقره.